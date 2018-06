Eerste rijbewijzen aan vrouwen uitgedeeld in Saoedi-Arabië

Op meerdere plekken in het land zijn de rijbewijzen uitgedeeld aan vrouwen, die in aanloop naar de gebeurtenis al rijlessen hadden genomen. Dit meldt het staatspersbureau SPA.

Vrouwen van achttien jaar en ouder komen in aanmerking voor een rijbewijs, mits ze zijn geslaagd bij een rijschool. Tot nu toe zijn er vijf rijscholen voor vrouwen in Saoedi-Arabië.

Vrouwen met een buitenlands rijbewijs kunnen via een andere procedure hun Saudische rijbewijs aanvragen. ''Het is geen geheim dat veel vrouwen in het koninkrijk van Saudi-Arabië een rijbewijs hebben uit het buitenland'', zei een topfunctionaris.

Arbeidsmarkt

Koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed tekende vorig jaar al het decreet waarin het nieuwe recht van de vrouwen stond beschreven. Het doel is om de drempel voor vrouwen om te participeren op de arbeidsmarkt lager te maken.

Saoedi-Arabië is het enige land waar het voor vrouwen verboden is om te rijden, wat voor kritiek van mensenrechtenorganisaties heeft gezorgd. Over drie weken wordt het verbod, dat stamt uit 1957, compleet opgeheven.

