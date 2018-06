Dodental na vulkaanuitbarsting Guatemala stijgt naar 38

De Volcán de Fuego stoot na een nieuwe explosie nog meer vulkanisch materiaal en gaswolken uit. Zondag werd al gemeld dat 25 mensen om het leven zijn gekomen. Dat dodental is dus nu opgelopen.

Door de nieuwe eruptie van maandag moeten volgens de autoriteiten meer mensen in de buurt van de vulkaan, een van de actiefste in Midden-Amerika, worden geëvacueerd. Zondag vluchtten al meer dan 3.000 mensen voor het natuurgeweld. Zelfs in Guatemala-Stad, 50 kilometer naar het noordoosten, kwam as neer.

Maandag heeft zich ook een aardbeving met een magnitude van 5.2 voorgedaan bij de kust van het land. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte. Volgens de eerste berichten is er geen sprake van schade als gevolg van de beving.

Vliegveld

Het stadje Rodeo werd zondag het zwaarst getroffen. Volgens medewerkers van de nationale rampenbestrijding was er sprake van "een rivier van lava die is overstroomd".

Vanwege de uitbarsting van zondag moest het vliegveld in de hoofdstad gesloten worden. Er was vulkanische as op de enige landingsbaan terechtgekomen. De luchthaven blijft tot nader order gesloten.

De regering heeft de lokale bevolking opgeroepen kalm te blijven en zo snel mogelijk een veilig onderkomen te zoeken.

Het is de tweede keer in twee jaar dat de vulkaan uitbarst. De gevolgen van de uitbarsting van dit jaar zijn erger doordat de vulkanische as richting de hoofdstad geblazen wordt. Volgens de rampenbestrijdingsdienst in het land is dit de heftigste uitbraak van de laatste vier decennia.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!