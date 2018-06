Oudste nationale park Afrika blijft rest van het jaar dicht na ontvoering

Directeur Emmanuel Merode laat weten dat het park broodnodig nieuwe veiligheidsmaatregelen nodig heeft. Hier is "een aanzienlijke investering" voor nodig.

Het besluit van het park is genomen na het incident in mei. Twee Britten en hun Congolese chauffeur werden ontvoerd door onbekende, gewapende mannen. Ze werden drie dagen later weer vrijgelaten.

Een parkwachter kwam om het leven toen ze de drie probeerde te beschermen.

Stropers

In het park in het oosten van Congo leven onder meer gorilla's, leeuwen en olifanten. Door de aanwezigheid van deze diersoorten is het park aantrekkelijk voor stropers, die jagen op ivoor en zogeheten bushmeat. Bushmeat is vlees afkomstig van Afrikaans wild, zoals gorilla's en olifanten.

De parkwachters proberen het reservaat al jaren te beschermen. Volgens Virunga zijn hierbij minstens 175 parkwachters omgekomen.