Zeker 25 doden en honderden gewonden bij vulkaanuitbarsting Guatemala

De Fuego-vulkaan, zo'n veertig kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-Stad, braakte al enkele dagen rook uit, maar barstte zondag heftig uit. Zware wolken van zwarte rook en as werden de lucht in geblazen en lavastromen veroorzaakten veel schade in de omgeving.

Het stadje Rodeo is het zwaarst getroffen. Medewerkers van de nationale rampenbestrijding spreken van "een rivier van lava die is overstroomd". Ook in de dorpjes Alotenango and San Miguel los Lotes vielen slachtoffers.

Eerder werd via radiocontact al melding gemaakt van verbrande slachtoffers, zowel gewonden als doden. Omliggende dorpen zijn geëvacueerd. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen.

Door de uitbarsting moest het vliegveld in de hoofdstad gesloten worden, omdat er vulkanische as op de enige landingsbaan terecht kwam. De regering heeft de lokale bevolking opgeroepen kalm te blijven en zo snel mogelijk een veilig onderkomen te zoeken.

Kinderen

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn meerdere mensen met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. President Jimmy Morales riep de inwoners op om de veiligheidsinstructies te volgen. Hij bedankte onder meer buurland Mexico voor de aangeboden hulp.

Vorig jaar maart barstte de Fuego ook al uit. Dit keer is de uitbarsting echter ernstiger, ook vanwege de wind die de vulkanische as richting de hoofdstad blaast. Volgens de rampenbestrijdingsdienst in het land is dit de heftigste uitbraak in de laatste vier decennia.

