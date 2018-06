Luchthaven Hamburg blijft zondag dicht door stroomstoring

Vliegtuigen kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet meer opstijgen of landen.

Zondagavond laat het vliegveld op Twitter weten dat de oorzaak van de stroomstorig gevonden is en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Of de luchthaven maandag weer open kan, is nog niet bekend.

Het vliegveld had passagiers 's middags al opgeroepen weg te blijven. "De politie heeft de toegangswegen naar de vertrekhallen afgesloten. Kom alstublieft niet naar de luchthaven'', meldde Hamburg Airport op Twitter.

Ontruimd

Het vliegveld is grotendeels ontruimd vanwege de stroomstoring, waardoor honderden mensen buiten staan te wachten.

Medewerkers van het vliegveld en brandweermannen deelden waterflessen uit. Veel mensen waren al voorbij de douane toen het vliegveld werd ontruimd en hadden geen drinken meer.

Duitse media berichten dat delen van het vliegveld weer stroom hebben. Winkels en restaurants konden daardoor de deuren weer openen.

Daarnaast zou de informatievoorziening voor de gestrande reizigers op het vliegveld niet goed zijn.

De storing zorgt voor grote overlast op het vijfde vliegveld van Duitsland, dat jaarlijks door ruim zeventien miljoen passagiers wordt gebruikt. De luchthaven verwerkt op zondagen gemiddeld tweehonderd vluchten.

Schiphol

Enkele honderden reizigers die zondag met een vlucht van KLM of Germanwings naar de Duitse stad Hamburg hoopten te reizen, kwamen tijdelijk vast te zitten op Schiphol. KLM zou in het begin van de middag en in de avond naar Hamburg vliegen.

Reizigers kunnen kiezen te worden omgeboekt op een andere vlucht of hun reis te vervolgen via het spoor. Twee vluchten die al onderweg waren naar Hamburg zijn uitgeweken naar de luchthaven van Bremen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!