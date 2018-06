Duizenden Macedoniërs protesteren tegen geplande naamswijziging

Voornamelijk aanhangers van oppositiepartij VMRO-DPMNE kwamen bijeen voor het regeringsgebouw in hoofdstad Skopje, waar ze tot diep in de nacht onder meer zwaaiden met de nationale vlag. Ze eisen vervroegde verkiezingen.

Premier Zoran Zaev wil de economie uit het slop trekken en maakt zich hard voor toetreding tot de EU en NAVO. Met name Griekenland heeft dat tot nu toe tegengewerkt. De buurlanden liggen zijn in conflict sinds Macedonië zich in 1991 afscheidde van Joegoslavië, omdat Griekenland een eigen regio heeft die ook Macedonië heet.

Zaev is in onderhandeling met Griekenland over de namenkwestie. Hij liet weten dat de Macedoniërs zich nog dit jaar in een referendum mogen uitspreken over de mogelijke naamswijziging van hun land. VMRO-DPMNE, dat tot 2016 het land tien jaar leidde, is fel gekant tegen naamsverandering.

Macedonië werd in 1993 lid van de Verenigde Naties, onder voorwaarde dat het officieel 'voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië' zou heten. De huidige naam van het land is formeel de 'Republiek Macedonië'. Het land is momenteel kandidaat-lid van de Europese Unie en heeft lidmaatschap aangevraagd voor de NAVO.