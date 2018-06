Israël voert tegenaanval uit na nieuwe raketaanvallen door Palestijnse militanten

Dat meldt het Israëlische leger, dat zegt één van de projectielen te hebben neergehaald. ''De andere is kennelijk neergekomen in de Gazastrook", aldus een woordvoerder.

Het geweld laaide afgelopen week ook al op. Strijders van Hamas en Islamitische Jihad vuurden dinsdag en woensdag tientallen projectielen af op Israël. Dat sloeg terug met luchtaanvallen op doelen in de Palestijnse enclave. Hamas kondigde na Egyptische bemiddeling een wapenstilstand af.

Het is nog onduidelijk welke groep achter de beschieting van zaterdag zit. Palestijnse bronnen zeggen tegen de krant Haaretz dat Hamas, dat aan de macht is in de Gazastrook, dat probeert te achterhalen. Het zou mogelijk gaan om een groep die op eigen houtje handelt.

Voor zover bekend vielen door de beschieting geen slachtoffers.

Aan de Israëlische kant van de grens met de Gazastrook braken zaterdag ook meerdere branden uit. De hulpdiensten vermoeden dat brandende vliegers het grenshek over zijn gestuurd, bericht Haaretz.

Tegenaanval

Israël heeft later in de nacht nog een vergeldingsaanval uitgevoerd. Volgens oggetuigen werden minstens drie doelen die in handen zijn van Hamas geraakt door projectielen afgevuurd door een Israëlisch gevechtsvliegtuig.

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat het om een vergelding gaat. "De terreurbeweging Hamas is eigenhandig verantwoordelijk voor alles wat zich in de Gazastrook afspeelt en de slechte gevolgen daaran", aldus een woordvoerder.

Bij de vergeldingsactie zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld.