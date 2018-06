Zelfbestuur Catalonië hersteld na beëdiging nieuwe regering

Quim Torra werd eerder deze maand al verkozen tot de nieuwe Catalaanse regiopremier.

Hij heeft zaterdag te kennen gegeven dat hij nieuwe gesprekken wil aangaan over de onafhankelijkheid van Catalonië. Wel zegt Torra dat hij tegen elk referendum over onafhankelijkheid is.

De voormalige Spaanse premier Mariano Rajoy nam het bestuur van Catalonië in oktober vorig jaar over nadat er een referendum was gehouden over de onafhankelijkheid. Torra's voorganger Carles Puigdemont had de onafhankelijkheid van de regio uitgeroepen, wat door Spanje als illegaal werd gezien.

Torra meldt zaterdag opnieuw dat hij dezelfde lijn als Puigdemont aan zal houden, die na zijn mislukte onafhankelijkheidspoging samen met enkele ministers naar het buitenland vluchtte.

Puigdemont

Nadat de seperatisten de verkiezingen wonnen in december vorig jaar, wilde het Catalaanse parlement Puigdemont opnieuw als leider aanstellen. Dit werd echter verboden door de wet, omdat Spanje de voormalig leider wil vervolgen voor rebellie.

Puigdemont wacht zijn uitlevering nog af in Duitsland. De Spaanse politie kondigde eerder al aan hem direct op te pakken als hij het land weer binnengaat.