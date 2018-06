Sánchez ingezworen als nieuwe premier van Spanje

Sánchez heeft de eed op de grondwet afgelegd bij de Spaanse koning Felipe. De 46-jarige econoom en leider van de PSOE-partij is de eerste premier in de geschiedenis van Spanje die de eed aflegde zonder aanwezigheid van de Bijbel of een kruisbeeld.

De partij van Sánchez was verantwoordelijk voor de motie van wantrouwen. Deze werd ingediend nadat Rajoys partij verwikkeld bleek in een corruptieschandaal. Dit leidde tot de val van het Spaanse kabinet.

Het was al bekend dat Sánchez de nieuwe premier zou worden. In de Spaanse grondwet is verankerd dat de partij die een aangenomen motie van wantrouwen heeft ingediend, bereid moet zijn te regeren.

Sánchez zal naar verwachting volgende week zijn kabinet presenteren.

Corruptie

Rajoy was sinds 2011 premier van Spanje. Hij kon zijn termijn, die tot 2020 zou duren, echter niet afmaken door het schandaal waar zijn Partido Popular (PP) bij betrokken was.

Betrokkenen bij de PP lieten zich betalen in ruil voor het toekennen van overheidsopdrachten. Vorige week zijn langdurige celstraffen aan meerdere politici en zakenmensen gegeven.

Een van de veroordeelden was Luis Bárcenas, de oud-penningmeester van PP. Hij kreeg 33 jaar cel voor betrokkenheid bij omkoping en witwaspraktijken.