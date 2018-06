Grootste natuurbrand ooit in Californië geblust

Thomas, zoals de natuurbrand is genoemd, heeft voor grote schade gezorgd.

Volgens de beheerders van het natuurgebied Los Padres is bijna 1.200 vierkante kilometer in de as gelegd. Meer dan de helft hiervan bestaat uit natuurgebied. "Het werk gaat door. We moeten nu wegen en hekken gaan repareren", aldus de beheerders.

De brand brak in december 2017 uit in de plaats Santa Paula. Meer dan duizend gebouwen zijn verwoest en twee mensen zijn om het leven gekomen door het vuur. Onder de slachtoffers bevindt zich een 32-jarige brandweerman die omkwam bij de bluswerkzaamheden.

Droogte

In januari kregen de duizenden ingezette brandweermannen Thomas al onder controle. In mei werden al enkele veiligheidsmaatregelen opgeheven. Omdat er in de afgelopen twee maanden geen tekenen van de brand zijn gevonden, is het vuur nu officieel geblust.

Californië heeft vaker te maken gekregen met grote branden als gevolg van hoge temperaturen en droogte. In oktober vorig jaar kwamen veertig mensen om het leven bij een serie natuurbranden.

