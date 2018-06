Premier nieuw populistisch kabinet Italië ingezworen

De doelen van de nieuwe 'Regering van Verandering', een coalitie van de extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging, zijn belastingverlaging, meer uitgaven voor de sociale zekerheid en het veranderen van EU-regels op het gebied van budgettering en immigratie.

Conte heeft al aangekondigd van plan te zijn ruim 100 miljard euro per jaar extra uit te geven.

Lega-voorman Matteo Salvini en Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging worden vicepremier. Salvini wordt ook minister van Binnenlandse Zaken. Di Maio gaat het nieuwe ministerie van Arbeid en Industrie leiden.

Aan het einde van de lange formatie kwam de nieuwe coalitie nog even op losse schroeven te staan. Mattarella weigerde Contes kandidaat-minister van Financiën goed te keuren: de 81-jarige Paolo Savona is te eurosceptisch, aldus de president.

Na koortsachtig overleg wisten de coalitiepartijen een akkoord te bereiken over een alternatief: de 69-jarige centrumrechtse economieprofessor Giovanni Tria, die wel kritisch tegenover de EU staat, maar niet vindt dat Italië uit de euro moet stappen. Savona wordt minister van Europese Zaken.

Dat Mattarella uiteindelijk toch akkoord ging, heeft wellicht te maken met de paniek op de financiële markten, die niet noemenswaardig afnam toen hij Savona weigerde te accepteren als minister van Financiën. Uit de peilingen blijkt dat de steun voor de rechtspopulisten blijft toenemen, waardoor hun overwinning bij nieuwe verkiezingen waarschijnlijk alleen maar groter zou worden.

Meerderheid

Het kabinet van de 53-jarige Conte, van huis uit jurist en een politieke nieuwkomer, moet nog wel worden goedgekeurd door het Italiaanse parlement en de senaat. Dat is een formaliteit: de Lega en de Vijfsterrenbeweging hebben een ruime meerderheid in beide kamers.

Conte werd vrijdag gefeliciteerd door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. "Uw benoeming komt op een cruciaal moment voor Italië en de hele Europese Unie", schreef hij in een brief aan de kersverse premier. "Om onze gedeelde uitdagingen meester te worden, hebben we meer dan ooit tevoren eenheid en solidariteit nodig."

Reactie Rutte

Op zijn wekelijkse persconferentie na de ministeraad reageerde premier Rutte op de politieke ontwikkelingen in Italië. De minister-president noemde de plannen van de nieuwe Italiaanse regering "niet mals".

Rutte benadrukte echter dat het aan de Europese Commissie is om de situatie kritisch te blijven volgen. Daarbij meldde hij wel dat de beleidsvoornemens die de nieuwe regering in Italië uitgesproken heeft "reden is tot gefronste wenkbrauwen".