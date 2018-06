Duitse OM wil ex-leider Catalonië Puigdemont opnieuw vastzetten

Het OM is van mening dat er vluchtgevaar bestaat.

Puigdemont is sinds enige tijd weer op vrije voeten in afwachting van het uitleveringsverzoek dat het OM in april deed. De hoogste rechter moet zich nog buigen over of de Catelaanse ex-leider uitgeleverd gaat worden aan Spanje.

De Duitse aanklagers hebben naar aanleiding van nieuwe informatie uit Spanje geconstateerd dat er mogelijk toch voldoende redenen zijn de voormalig premier van de regioregering van Catalonië wegens rebellie uit te leveren. Eerder oordeelde de rechter nog dat Puigdemont niet voor dat strafbare feit kon worden overgedragen aan Spanje.

Het hof moet zich nog uitspreken of dat wel mogelijk is voor verduistering van overheidsgeld. Daarvan beticht Spanje hem ook. In Spanje staat een maximale gevangenisstraf van 25 jaar op rebellie.

Onafhankelijk

Spanje beschuldigt Puigdemont van rebellie na zijn mislukte poging om Catalonië onafhankelijk te maken. Hij vluchtte hierop naar België.

Nadat hij vanuit Finland, waar hij een lezing had gegeven op een universiteit, weer onderweg was naar België is de ex-leider opgepakt in Duitsland.