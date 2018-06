Premier Spanje weggestemd bij motie wantrouwen om corruptiezaak

In totaal stemden 180 parlementsleden voor de motie en 169 tegen. Een van de parlementsleden heeft niet gestemd. Donderdag werd al bekend dat de oppositie genoeg stemmen had vergaard om de regering naar huis te sturen.

In een toespraak voorafgaand aan de stemming erkende Rajoy zijn verlies. De politicus zei hierbij dat hij "Spanje beter achterliet dan dat hij het aantrof". Ook feliciteerde hij de sociaal-democraat Pedro Sànchez, die de nieuwe premier van Spanje wordt. In de Spaanse grondwet is verankerd dat de partij die een aangenomen motie van wantrouwen heeft ingediend bereid moet zijn te regeren.

Sànchez gaat vermoedelijk maandag aan de slag en zal volgende week zijn kabinet presenteren.

Corruptie

Sànchez' partij PSOE is de initiatiefnemer van de motie van wantrouwen. Rajoy werd door zijn eigen partij Partido Popular (PP) en de liberale partij Ciudadanos gesteund.

De motie werd ingediend, omdat PP in een groot corruptieschandaal is verwikkeld. Bij de partij betrokken mensen lieten zich betalen in ruil voor het toekennen van overheidsopdrachten.

In dit proces zijn vorige week meerdere politici en zakenmensen veroordeeld voor corruptie. Bij elkaar opgeteld is tot 351 jaar aan celstraffen uitgedeeld.

Een van de veroordeelden was Luis Bárcenas, de oud-penningmeester van PP. Hij zou betrokken zijn geweest bij omkoping en witwaspraktijken. Bárcenas heeft een celstraf van 33 jaar en een boete van 44 miljoen euro gekregen voor belastingontduiking.

Nieuwe regering

Rajoy was sinds 2011 premier van Spanje. De laatste jaren deed hij dat met een minderheidsregering. Naast de corruptieschandalen binnen zijn regering was hij ook omstreden wegens zijn hardhandige opstelling rond het ongrondwettige Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar.

De nieuwe sociaal-democratische regering zal het in de komende periode naar verwachting zwaar hebben. De partij heeft maar 84 van de 350 zetels in het parlement.

Vertrouwen

De nieuwe regering van Spanje krijgt het "volste vertrouwen" van Jean-Claude Juncker. De voorzitter van de Europese Commissie heeft Sánchez een brief gestuurd om hem te feliciteren met zijn nieuwe functie.

Juncker hoopt Sánchez snel te ontmoeten, aldus zijn woordvoerder. Juncker heeft er vertrouwen in dat Sánchez' regering constructief blijft bijdragen aan een sterkere, meer verenigde en eerlijkere Europese Unie, aldus de zegsvrouw.

Ook EU-president Donald Tusk feliciteerde de nieuwe premier. ''Ik vertrouw erop dat u en uw regering een constructieve rol zullen spelen in de Europese Unie", aldus de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders. ''Ik zie ernaar uit om met u te werken en u te verwelkomen bij de Europese Raad van juni. Europese eenheid is nu meer nodig dan ooit."

Sánchez presenteert volgende week zijn ministersploeg. Hij is de opvolger van de vrijdag weggestuurde Mariano Rajoy. De conservatieve politicus (PP) moest het veld ruimen nadat bestuurders van zijn Volkspartij (PP) waren veroordeeld tot jarenlange celstraffen vanwege corruptiepraktijken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!