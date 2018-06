'NAVO krijgt nieuw commandocentrum in Duitse stad Ulm'

In de stad in de deelstaat Baden-Württemberg in het zuiden van Duitsland is al een multinationaal commando voor inzet bij wereldwijde crises. Met de vestiging in Ulm van het nieuwe commando reageert de NAVO op de verhoogde dreiging vanuit Rusland. Met name de oostelijke lidstaten voelen zich bedreigd.

Het officiële besluit over het nieuwe NAVO-commandocentrum valt eind volgende week tijdens een bijeenkomst van Defensieministers van het verbond.