Vrouw Russische journalist was op hoogte van in scène gezette moord

Verder lichtte de journalist toe dat tijdens de enscenering gebruik is gemaakt van varkensbloed en een make-upartiest om de schietpartij echt te laten lijken.

Babchenko zei dat hij van zijn huis in een ambulance, met ziekenverzorgers die ook in het complot zaten, naar het mortuarium in een ziekenhuis is gebracht. Daar trok hij schone kleren aan en volgde hij het nieuws op tv.

De oorlogscorrespondent, die zich steevast kritisch uitliet over de Russische regering, heeft geen bewijs dat het moordcomplot een verzinsel is van de Oekraïense geheime dienst om de Russen te provoceren. Wel is hij in 2017 gewaarschuwd dat hij gevaar liep. Dat was reden om Rusland te verlaten.