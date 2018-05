Italiaanse populistische partijen bereiken coalitieakkoord

Lega-leider Matteo Salvini en de voorman van de Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, bereikten na uren van gesprekken in Rome een overeenkomst over een nieuw te vormen regering. "Alle voorwaarden voor een politieke regering van de Vijfsterrenbeweging en de Lega zijn bereikt", zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

De nieuwe regering moet nog worden goedgekeurd door president Sergio Mattarella.

De formatie in Italië leek zondag te klappen toen Mattarella zijn veto uitsprak over kandidaat-minister van Financiën Paulo Savona, een berucht tegenstander van de euro. Giuseppe Conte, een rechtenprofessor en advocaat zonder politieke ervaring, trok zich daarom terug als kandidaat-premier.

Mattarella wees vervolgens een oud-functionaris van het Internationaal Monetair Fonds, Carlo Cottarelli, aan om een tijdelijke overgangsregering te vormen. Cottarelli wist echter geen ministersploeg samen te stellen en kreeg geen steun van de grote Italiaanse partijen. Hij gaf zijn opdracht terug.

Donderdag werd door Italiaanse media gemeld dat Vijfsterren-leider Di Maio een uiterste "lijmpoging" wilde doen en zijn Lega-collega Salvini ook aan boord was. Dat blijkt nu te zijn gelukt.

Een van de pijnpunten die is opgelost is de positie van Savona, die niet minister van Financiën wordt, maar minister van Europese Zaken. De relatief onbekende Giovanni Tria, een economieprofessor, zal waarschijnlijk de nieuwe minister van Financiën worden. Tria staat ook kritisch tegenover de EU, maar in tegenstelling tot Savona pleit hij niet voor een Italiaans vertrek uit de euro.

Di Maio en Salvini nemen zelf ook zitting in het kabinet als president Mattarella zijn fiat geeft. Salvini moet minister van Binnenlandse Zaken worden. Di Maio zal een nieuw te vormen ministerie leiden, dat zich zal bezighouden met arbeid en industrie.

Kritiek

De terugkeer van Salvini aan de onderhandelingstafel op donderdag was verrassend. De Lega-leider drong na het klappen van de coalitie op zondag aan op nieuwe verkiezingen in het voorjaar.

De vernieuwde onderhandelingen kwamen hem op kritiek te staan van partijgenoten. Roberto Maroni, voormalig gouverneur van Lombardije liet via Twitter van zich horen: "Ik hoop niet dat Matteo Salvini onder de druk zal begeven om een nieuwe regering te vormen", tweette Maroni, "nieuwe verkiezingen in oktober zijn een betere optie."