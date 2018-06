Deense parlement stemt in met publiek boerkaverbod

De regel geldt ook voor onder andere maskers, helmen en namaakbaarden die het gezicht teveel bedekken. Bij een eerste overtreding is de boete 135 euro. Het bedrag loopt op tot 1.350 euro bij de vierde keer. Uitzonderingen zijn er voor een sjaal bij koud weer en een masker met carnaval.

Wie het verbod negeert, hoeft de bedekking op straat niet af te nemen. Na betaling van de boete wordt degene naar huis gedirigeerd. Denemarken is niet het eerste land in Europa met een dergelijk verbod. Zo gingen Frankrijk, België en Oostenrijk Kopenhagen voor.

De centrum-rechtse regering in Denemarken stelde het verbod in februari voor omdat gezichtsbedekking in het openbaar tegen de Deense waarden in zou gaan.

''Het is onverenigbaar met de waarden van de Deense gemeenschap of met het respect voor de gemeenschap om het gezicht bedekt te houden tijdens ontmoetingen in de publieke ruimte",' verklaarde minister van Justitie Pape Poulsen. Hij is ook de leider van de conservatieve partij in de regering.

Amnesty International noemt het verbod een ''discriminerende inbreuk op de rechten van vrouwen''.