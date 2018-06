Zeker zeven gewonden na politieschoten op busje migranten Kroatië

De politiechef van de stad Zadar verdedigde het optreden van zijn agenten. ''Ze moesten noodgedwongen het vuur openen omdat hun levens in gevaar waren'', aldus de politieman. Hij stelde dat de bestuurder herhaaldelijk had geweigerd te stoppen. ''De reactie van de politie was gerechtvaardigd.''

De bestuurder stopte zijn wagen, nadat agenten het busje onder vuur hadden genomen. De man stapte uit en vluchtte een bos in, bericht nieuwssite index.hr. Hij is nog voortvluchtig. De politie trof in het busje 29 migranten aan, vooral Irakezen en Afghanen.

Zeker negen inzittenden hadden verwondingen opgelopen. Twee kinderen zijn er het slechtst aan toe, maar hun toestand zou stabiel zijn. Eerder deze maand vond een vergelijkbaar incident plaats in België. Daar overleed een peuter nadat de politie tijdens een achtervolging had geschoten op een busje vol migranten.

