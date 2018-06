VN slaat alarm over belegering Libische stad

Volgens OCHA is er in Derna een tekort aan water, voedsel en medicijnen. In de havenstad in het oosten van Libië wonen 125.000 mensen.

Troepen van de machtige Libische commandant Khalifa Haftar belegeren hun rivalen in de stad al sinds juli 2017. De strijd laaide deze maand op. Haftar zegt te willen afrekenen met extremisten in Derna, die banden zouden hebben met terreurorganisatie al-Qaeda. Critici verwijten de commandant al zijn rivalen tot "terroristen" te bestempelen.

"We hebben geen andere keuze dan het verpletteren van de terroristen in Derna'', zei Haftar vorige week tegen zijn manschappen. "Ze hebben alle pogingen afgewezen om tot een vreedzame oplossing te komen.'' Hij beloofde strijders in de stad een eerlijk proces als ze zich overgeven.

Het geweld zou volgens de OCHA sinds 22 mei het leven hebben gekost aan zeker vijf burgers, onder wie twee kinderen. Elf andere burgers raakten gewond.