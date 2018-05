Dader aanslag Luik 'wilde politie bang maken'

Aanslag Luik Benjamin H. doodde dinsdagochtend twee agenten en student (22) in Luik.

Uren eerder doodde hij een ex-medegevangene

Hierna gijzelde hij kort een schoonmaker in een school

Na gijzeling werd H. doodgeschoten door politie

Belgische justitie vermoedt sterk dat H. een terroristisch motief had

In een telefonisch interview vertelde de vrouw, die werkt als schoonmaakster op het lyceum Waha, hoe ze oog in oog kwam te staan met verdachte. Dat gebeurde toen ze de entree van de school probeerde af te sluiten, nadat er commotie was ontstaan op straat.

Verdachte Benjamin H. vroeg haar of ze moslim was en of ze meedeed aan de ramadan. Ze antwoordde bevestigend op beide vragen, waarna H. haar verzekerde dat hij haar niets zou aandoen, schrijft de Vlaamse omroep VRT.

De vrouw probeerde met gebaren leraren die aanwezig waren op de speelplaats te waarschuwen, maar dat werd niet opgemerkt. Ook trachtte ze H. ertoe over te halen geen kinderen kwaad te doen. Toen hij met een vuurwapen richting de speelplaats zwaaide, begon ze te huilen. "Hij zei dat ik moest stoppen met wenen, dat ik moest denken aan mijn Palestijnse en Syrische broers en zussen."

H., die volgens de vrouw verrassend kalm was, vertelde haar: "Ik ben hier enkel om de politie bang te maken en om mij aan de wereld te tonen." Nadat duidelijk werd dat de politie hem volledig had omsingeld, stormde hij al schietend via de hoofdingang van de school naar buiten, waar hij door agenten werd doodgeschoten.

De 31-jarige verdachte viel dinsdag rond 10.30 uur twee politieagenten aan met een mes. Hij wist hun vuurwapens te bemachtigen en bracht hen daarmee om het leven. Ook een voorbijganger in een auto, een 22-jarige student, werd doodgeschoten. Na de schietpartij rende H. de school in. Later bleek dat H. uren voor zijn aanval op de agenten een ex-medegevangene doodde.

Terroristisch motief

Volgens het Belgische parket zijn er goede redenen om aan te nemen dat H. een terroristisch motief had voor zijn daden. De man was een draaideurcrimineel, die in de gevangenis contact had met geradicaliseerde medegevangenen. H. riep tijdens de aanval meerdere malen 'Allahu Akbar' (God is groot).

"Daarnaast heeft hij precies gehandeld zoals Islamitische Staat dat voorschrijft. Met een mes agenten aanvallen en dan hun wapens afpakken en gebruiken voor een aanval", zei de Belgische officier van justitie die met de zaak is belast eerder op woensdag.

Islamitische Staat heeft de aanval in Luik opgeëist via het eigen persbureau Amaq.