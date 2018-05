Moord op Russische journalist in scene gezet om opdrachtgevers te pakken

Het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU Vasyl Hrytsak stelde op de persconferentie dat Babchenko's dood in scène is gezet om de mensen die hem wilden doden te pakken te krijgen, meldt AP.

De dienst had informatie gekregen over een plan om de Rus om het leven te brengen. Volgens Hrytsak kwam de opdracht om Babchenko te doden van de Russische veiligheidsdiensten.

De nationale politie van Oekraïne had Babchenko's dood dinsdagavond bevestigd en stelde te vermoeden dat zijn werk te maken had met zijn dood. Volgens de berichten was hij bij zijn huis meerdere keren in zijn rug geschoten en gevonden zijn door zijn vrouw. De politie meldde dat de journalist later aan zijn verwondingen was overleden.

Excuses

Woensdag is de 41-jarige journalist dus levend en wel op de persconferentie verschenen. Hij bedankte iedereen die heeft gerouwd om zijn dood en de Oekraïense veiligheidsdienst voor het redden van zijn leven. "In het bijzonder excuses aan mijn vrouw", voegde Babchenko toe, die hij dus blijkbaar niet van het plan op de hoogte had gesteld.

Een Oekraïense huurmoordenaar was voor 40.000 dollar gerekruteerd om een wapen te kopen en de executie uit te voeren. Met de voorbereiding was twee maanden gemoeid. De SBU volgde de gangen van de verdachte en greep tijdig in. De verdachte zit vast.

Kritiek

Babchencko krijgt geregeld kritiek vanuit de Russische politiek, omdat hij zich vaak fel uitspreekt over het Russische optreden in Syrië en hij het Russische beleid ten opzichte van Oekraïne veroordeelt.

De journalist is een Russisch oorlogsveteraan. Hij werd op jonge leeftijd naar het conflict in Tsjetsjenië gestuurd en publiceerde later zijn ervaringen in boeken.

Oekraïense politici hadden Rusland beschuldigd achter de dood van de journalist te zitten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, zei dat de beschuldigingen onderdeel zijn van een campagne tegen Rusland.

Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken zegt woensdagmiddag blij te zijn dat Babchenko nog leeft. Volgens het Kremlin heeft Oekraïne een Russische journalist gebruikt voor propagandadoeleinden.

De Oekraïense president Petro Porosjenko beloofde Babchenko alle mogelijke bescherming. "Ik heb daarvoor opdracht gegeven. Het is onwaarschijnlijk dat Moskou zal bedaren", liet hij weten.