Macedonië organiseert referendum over naam land

Zaev zegt dat de onderhandelingen met Griekenland over de kwestie zich "in het laatste stadium" bevinden.

Hij weigert te zeggen onder welke naam zijn land verder zou moeten gaan, "omdat nog geen sprake is van een definitieve overeenkomst". Nieuwssite MKD bericht dat onder meer is gesproken over de mogelijkheid het land om te dopen tot Noordelijk Macedonië.

De buurlanden liggen al tientallen jaren in de clinch over de namenkwestie. Het gebekvecht begon in alle hevigheid in 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië.

Griekenland, dat in het noorden een eigen regio Macedonië heeft, vroeg het buurland daarop een andere naam te kiezen en alle ambitie op gebiedshereniging te laten varen.