Grieken staken en demonstreren tegen bezuinigingsbeleid

Het overheidsapparaat en de scholen hielden de deuren dicht. Artsen in de staatsziekenhuizen behandelden alleen noodgevallen.

Omdat ook journalisten staakten, waren er op radio en televisie geen nieuwsuitzendingen. Wie op de hoogte wilde blijven van de gebeurtenissen in de wereld was aangewezen op Grieks-Cypriotische of anderstalige zenders.

Rond het middaguur gingen in het centrum van Athene naar schatting achtduizend mensen de straat op om te demonstreren. ''Geen loonkortingen, geen ontslagen, slaven worden we niet in de 21e eeuw'', was onder meer op de spandoeken te lezen.

De betoging verliep vrij rustig. Op één plek zette de politie traangas in om te voorkomen dat een groep van tweehonderd actievoerders zou oprukken naar het gebouw van de vereniging van Griekse industrieën.

Kwart inkomen

De grote vakbonden, zowel uit de private sector als uit de overheidssector, hadden de staking aangekondigd met een gezamenlijke verklaring: ''Wij protesteren tegen de bezuinigingspolitiek, de hoge belastingdruk en de werkloosheid''. Grieken zijn volgens ramingen sinds 2010 meer dan een kwart van hun inkomen kwijtgeraakt.

Premier Alexis Tsipras toonde begrip voor hun onvrede, maar riep de burgers op geduld te hebben. Hij zei dat de oplossing van de financiële crisis nog wel even kan duren, en verbetering van de situatie niet op korte termijn plaatsvindt.

Athene hoopt na de zomer voldoende vertrouwen te hebben herwonnen om zelfstandig op de kapitaalmarkt terecht te kunnen.