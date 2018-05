President Zimbabwe kondigt stembusgang in juli aan

Behalve Mugabe ontbreekt dit jaar nog een andere bekende naam van de stembiljetten: de ervaren oppositieleider Morgan Tsvangirai overleed in februari aan kanker. Dat gebeurde enkele maanden nadat het leger zijn aartsrivaal Mugabe had gedwongen op te stappen. Mnangagwa heeft vrije verkiezingen beloofd en nodigde buitenlandse waarnemers uit om daar toezicht op te houden.

Het grondwettelijk hof oordeelde woensdag dat Zimbabwanen niet het recht hebben te stemmen vanuit het buitenland. Daar wonen naar schatting zo'n drie miljoen Zimbabwanen, ongeveer een vijfde van de bevolking. Veel inwoners zijn sinds 2000 naar het buitenland vertrokken vanwege de slechte economische omstandigheden of de mensenrechtenschendingen in Zimbabwe.

De Zimbabwaanse advocaten voor Mensenrechten (ZLHR) reageerden teleurgesteld op de uitspraak van het hof. ''We geloven echt dat alle Zimbabwanen nu het grondwettelijke recht hebben te stemmen, ongeacht of ze dat in Zimbabwe doen of vanuit het buitenland'', zei een advocaat van de in Harare gevestigde organisatie.

Minister Sibusiso Moyo (Buitenlandse Zaken) zei vorige maand nog tegen Bloomberg TV dat de regering stemmen vanuit het buitenland mogelijk wilde maken. Hij krabbelde een week later terug en zei dat er onvoldoende tijd was om dat te organiseren. Het zou logistiek onmogelijk zijn.