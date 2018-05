Kritische zakenman Browder op verzoek van Rusland opgepakt in Spanje

Browder plaatste woensdagochtend tegen 11.30 uur een foto op Twitter waarop te zien is dat hij weer op straat loopt.

"De Spaanse politie heeft mij vrijgelaten op advies van het hoofdkantoor van Interpol in Lyon", schrijft de Brit. "Rusland had via Interpol een nieuw verzoek om uitlevering uitgestuurd. Het is de zesde maal dat Rusland Interpol probeert te misbruiken om mij te pakken."

De financier werd vorig jaar door een Russische rechter veroordeeld tot negen jaar cel vanwege fraude. De internationale politieorganisatie Interpol weigerde in 2013 Browder een straf op te leggen voor deze aanklacht omdat deze volgens Interpol "vooral politiek van aard" was, meldt de BBC.

Magnitsky Act

Browder was een van de grondleggers van de zogenoemde Magnitsky Act, een Amerikaanse wet vol maatregelen tegen hooggeplaatste Russen die betrokken waren bij corruptie. Toenmalig president Barack Obama ondertekende deze wet in december 2012.

Browder richtte in 1996 Hermitage Capital Management op, het grootste buitenlandse investeringsfonds in Rusland ooit. Maar nadat Browder zich in 2006 kritisch uitliet over de corruptie in Rusland, plaatste de Russische overheid de Britse zakenman op een zwarte lijst.

Tweede Kamer

De investeerder bezocht vorige week nog de Tweede Kamer in Den Haag. Hij praatte met leden van de Commissie Buitenlandse Zaken, onder meer over de Magnitsky Act. Hij pleitte er onder meer voor meer sancties op te leggen aan corrupte Russen.

Browder is woensdag in Madrid om, "ironisch genoeg", stelt hij zelf, te praten met een openbaar aanklager die de Russische maffia probeert te bestrijden. Het gaat om geld dat na de Magnitsky Act naar Spanje zou zijn weggesluisd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!