Justitie België heeft sterke vermoedens dat aanval Luik terrorisme was

Informatie Luik Benjamin H. doodde dinsdagochtend twee agenten en student (22) in Luik.

Uren eerder doodde hij een ex-medegevangene

Hierna gijzelde hij kort een schoonmaker in een school

Na gijzeling werd H. doodgeschoten door politie

Belgische justitie vermoedt dat H. een terroristisch motief had

Dit vermoeden heeft de Belgische Officier van Justitie in een persconferentie uitgesproken. "De moorden worden gekwalificeerd als terroristische moorden, maar of het een aanslag was, wordt nog onderzocht."

"We hebben een sterk vermoeden dat het om terrorisme gaat, omdat H. in de gevangenis contact had met geradicaliseerde gevangenen", aldus de Officier. "Daarnaast heeft hij precies gehandeld zoals Islamitische Staat dat voorschrijft. Met een mes agenten aanvallen en dan hun wapens afpakken en gebruiken voor een aanval."

Ook werd duidelijk dat H. dinsdag meerdere malen 'Allahu akbar' riep tijdens de aanval.

Dinsdag werd niet uitgesloten dat H. een terroristisch motief had. Na een huiszoeking in de gevangenis was niets gevonden dat hierop wees. Belgische media meldden wel al eerder dat H. zou zijn geradicaliseerd in de gevangenis.

H. werd tijdens de schietpartij doodgeschoten door de politie.

Vierde dode

Woensdagochtend werd bekend dat H. een ex-medegevangene dood heeft geschoten in de nacht van maandag op dinsdag. Dat heeft de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon woensdag bevestigd in gesprek met de Waalse zender RTL.

Jambon zei dat nog wordt onderzocht of het doden van W. invloed heeft gehad op de schietpartij die later volgde. Ook wordt nog onderzocht of hij onder de invloed was van drugs.

Schietpartij

De 31-jarige H. schoot dinsdagochtend rond 10.30 uur twee politieagenten dood in Luik. Kort daarop schoot hij een voorbijganger (22) in een auto dood. H. wist de wapens van de politieagenten af te pakken nadat hij ze aanviel met een mes.

Volgens de korpschef van Luik had de man het gemunt op de politie. Dit zou blijken uit het aantal kogels dat hij heeft afgevuurd.

Daarna liep H. een café binnen. Doordat de uitbater van het café door had wat er buiten was gebeurd, had iedereen zich verborgen. Vervolgens gijzelde H. een schoonmaker in een school.

Na de gijzeling rende de schutter al schietend de school uit en werd doodgeschoten door politieagenten. Hierbij raakten ook vier agenten gewond.

Verlof

H. was sinds maandag met verlof uit de gevangenis waar hij vastzat om meerdere kleine vergrijpen. Sinds 2003 heeft hij al meerdere malen in de gevangenis gezeten. Zijn huidige straf loopt nog tot 2020.

Belgische media meldden dinsdag dat H. zou zijn geradicaliseerd in de gevangenis. Volgens de Belgische premier Charles Michel moet daar nog onderzoek naar worden gedaan.

Michel zegt dat H. wel in veiligheidsrapporten werd genoemd, maar alleen omdat hij contact had met mensen die worden gevolgd. Dat is volgens de premier geen reden om verlof te weigeren.

De autoriteiten onderzoeken nog of de man een terroristisch motief had. Volgens het parket zijn er redenen om dit aan te nemen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!