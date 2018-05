Nederlandse kunstenaar vermoord in Schotland

De 21-jarige John Styles wordt ervan verdacht van Neijhof te hebben geslagen met een stuk hout. Hij zou zijn slachtoffer ook meerdere keren tegen zijn hoofd en lichaam hebben geschopt, meldt de Britse nieuwszender BBC News

Ook stellen de aanklagers dat Styles de kunstenaar meerdere malen heeft gestoken met een mes of een ander scherp voorwerp.

Van Neijhof werd vrijdagochtend dood aangetroffen in zijn flat in Dundee. Volgens zijn Facebook-pagina is hij in 2015 naar Dundee verhuist. Vanuit daar verkocht de kunstenaar schilderijen en sculpturen via internet voor enkele honderden ponden per stuk.

Styles legde in de rechtbank geen verklaring af, hij blijft voorlopig vastzitten. De zaak zal later verder worden behandeld. Hij wordt naast moord ook verdacht van diefstal. Hij zou 10 pond en een doos hebben meegenomen uit de woning van Van Neijhof.