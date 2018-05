Opnieuw journalist vermoord in Mexico

Het lichaam van Hector Gonzalez Antonio werd gevonden in Ciudad Victoria, de hoofdstad van de grensstaat Tamaulipas. Het is al de zesde moord op een journalist in Mexico dit jaar. Vorige week werd in de stad Monterrey een journalist vermoord in haar eigen huis.

Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Volgens de Internationale Federatie van Journalisten zijn er vorig jaar dertien journalisten vermoord in het land. Dat is meer dan in welk ander land dan ook. De georganiseerde misdaad zit vaak achter de moorden.

