Uitgeweken Russische journalist doodgeschoten in Kiev

Correctie: Op woensdag 30 mei werd duidelijk dat Babchenko niet om het leven is gebracht. Zijn moord bleek in scène te zijn gezet in samenwerking met de Oekraïense politie. De list diende om een huurmoordenaar, die het op de journalist voorzien zou hebben, uit de tent te lokken. Er is een verdachte opgepakt.

Babchenko overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie liet weten dat ze een telefoontje ontvingen van een vrouw die zei dat ze haar man thuis bebloed en gewond had aangetroffen.

Babchenko was een van de bekendste oorlogscorrespondenten van Rusland, maar had zijn thuisland verlaten omdat hij vreesde voor zijn leven. De politie van Oekraïne denkt dat zijn dood te maken heeft met zijn werk.

Babchencko kreeg geregeld kritiek vanuit de Russische politiek omdat hij zich fel uitsprak over het Russische optreden in Syrië en het Russische beleid ten opzichte van Oekraïne veroordeelde.

De journalist was een Russisch oorlogsveteraan. Hij werd op jonge leeftijd naar het conflict in Tsjetsjenië gestuurd en publiceerde later zijn ervaringen in boeken.

Babchenko was een fel tegenstander van de Russische aanwezigheid in Syrië.

Twee jaar geleden kwam een Wit-Russische journalist om door een autobom in Kiev. Pavel Sheremet was ook een tegenstander van de Russische regering.