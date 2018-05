Bijna alle inwoners in risicostad Congo ingeënt tegen ebola

Bijna alle inwoners van de Congolese stad Mbandaka die het meeste gevaar lopen besmet te raken met het ebolavirus zijn ingeënt tegen de gevreesde ziekte. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag bekendgemaakt. In totaal zijn meer dan 400 personen die contact hebben gehad met ebolapatiënten gevaccineerd.

Volgens de verantwoordelijke WHO-functionaris Peter Salama is daarmee 90 procent van de risicogroep geholpen.

"We kunnen niet concluderen dat we nu Mbandaka hebben beschermd, maar we kunnen wel zeggen dat er tot dusver geen explosieve toename is van besmettingsgevallen. Dus dat is een positieve signaal en een positieve ontwikkeling", aldus Salama. "We hebben reden voorzichtig optimistisch te zijn."

Sinds de uitbraak van ebola in Congo zijn 25 mensen eraan overleden. In totaal zijn 54 gevallen van besmetting bevestigd, waarvan 47 in de landelijke gemeentes Bikoro en Iboko. Daar werd de ziekte het eerst geconstateerd. Die plaatsen krijgen de komende weken prioriteit van de WHO, zei Salama's collega Michael Ryan.

"Op het platteland is het risico van een snelle verspreiding van de ziekte niet zo groot maar het vinden van besmette mensen en hun contacten wordt een hels karwei".