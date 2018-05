'Schutter Luik was in beeld bij inlichtingendienst'

Benjamin H. doodde dinsdagochtend twee agenten en 22-jarige student in Luik.

Gedetineerde was sinds maandag met verlof uit de gevangenis.

Volgens Belgische media was hij in beeld bij inlichtingendienst wegens radicalisatie. Premier zegt dat hij slechts 'zijdelings' genoemd werd.

Terroristisch motief wordt nog onderzocht.

​De man, de 31-jarige Benjamin H., zou zijn geradicaliseerd in de gevangenis. Dat melden Belgische media op basis van bronnen rondom het onderzoek.

Zijn naam wordt volgens premier Charles Michel zijdelings genoemd in twee rapporten van de inlichtingendienst Staatsveiligheid en in een rapport van de politie.

De nadruk lag daarbij niet op hem maar op andere mensen, zei de premier na overleg van de Nationale Veiligheidsraad.

Verlof

H. was sinds die maandag met tijdelijk verlof uit de gevangenis. Hij moest nog tot 2020 een gevangenisstraf uitzitten. De man heeft sinds 2003 langere periodes vastgezeten voor vergrijpen als diefstal.

Omdat hij slechts zijdelings was genoemd in de rapporten, was er geen reden om hem verlof uit gevangenis te weigeren, aldus Michel. H. stond niet op de lijst met geradicaliseerde mensen van antiterreurorgaan OCAD.

Agenten

De man viel dinsdagochtend de vrouwelijke agenten aan met een steekwapen. Hij kreeg hun dienstwapen te pakken, waarmee hij ze doodschoot. De voorbijganger die hij hierna doodde is een 22-jarige student van de hogeschool van Luik, meldt burgemeester Willy Demeyer.

Volgens de korpschef van Luik had de man het gemunt op de politie. Dit zou blijken uit het aantal kogels dat hij heeft afgevuurd.

Gijzeling

Na het aanvallen van de agenten, rende hij een nabijgelegen school in waar hij een schoonmaker in gijzeling kwam. De man liep na de gijzeling al schietend de school uit, waarop de agenten hem doodschoten.

Bij deze actie raakten in totaal vier agenten gewond aan hun benen en armen. Een van hen heeft het ziekenhuis al kunnen verlaten.

Zowel de gegijzelde schoonmaker als de leerlingen bleven ongedeerd.

Onderzoek motief

De autoriteiten onderzoeken nog of de man een terroristisch motief had. Volgens het parket zijn er redenen om dit aan te nemen.

Belgische media melden tevens dat justitie onderzoekt of H. ook betrokken was bij de moord op zijn kennis Michael W. (30) in de gemeente Marche-en-Famenne afgelopen nacht.

