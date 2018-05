Twee agenten en burger doodgeschoten in Luik, terrorisme onderzocht

De schietpartij vond rond 10.30 uur plaats. De omgeving van het incident is ontruimd.

De schutter liep na de gijzeling schietend de school uit, waarna hij door agenten is doodgeschoten. Bij die gijzeling zijn nog twee agenten gewond geraakt. De schoonmaker en de leerlingen in de school bleven ongedeerd.

Het federaal parket is een onderzoek naar terrorisme gestart. Volgens een vertegenwoordiger van het Belgische OM zijn er "indicaties van terrorisme".

Het crisiscentrum van de federale regering meldt dat het dreigingsniveau in België echter ongewijzigd blijft. Dat dreigingsniveau staat momenteel op twee (gemiddeld) van de in totaal vier niveaus. Het motief van de dader is nog onduidelijk. De Nationale Veiligheidsraad van België komt dinsdagmiddag bijeen.

Gevangenisstraf

Het gaat volgens Belgische media om de 36-jarige Benjamin H. uit Rochefort. Hij zou maandag voor verlof de gevangenis Latin hebben verlaten. Die gevangenis staat in de buurt van Luik. H. zou daar vast hebben gezeten voor relatief kleine vergrijpen als diefstal.

Belgische media melden tevens dat justitie onderzoekt of H. ook betrokken was bij de moord op zijn kennis Michael W. (30) in de gemeente Marche-en-Famenne afgelopen nacht.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zegt op Twitter dat het crisiscentrum de situatie in kaart brengt. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik."

'Verschrikkelijk incident'

De Belgische koning Filip en premier Charles Michel zijn onderweg naar Luik. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijke incident in Luik", aldus een mededeling van het koninklijk paleis. "Sterkte aan de nabestaanden."

