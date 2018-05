Twijfels over verklaring van Franse vrouw over Tariq Ramadan

De voormalig salafist en huidig feministe Henda Ayari had de Franse justitie aanvankelijk verteld dat ze eind maart of begin april 2012 door Ramadan is verkracht in het hotel Holiday Inn bij het Gare de l'Est in Parijs. Maar later heeft ze verklaard dat de verkrachting 26 mei 2012 was in het Parijse hotel Crown Plaza.

Ramadan is 2 februari gevangengezet na aanklachten wegens verkrachting die sinds oktober zijn ingediend. Ramadan wordt 5 juni voor het eerst voor de rechter geleid.

Volgens zijn advocaat zijn verklaringen van alle klaagsters onsamenhangend, gewijzigd of zelfs aantoonbaar onjuist. Op 6 juni publiceert Ayari haar boek 'Nooit meer gesluierd, nooit meer verkracht'.

Zieke cliënt

De advocaat, Emmanuel Marsigny, vindt het vreemd dat Ayari als ze verkracht zou zijn, niet meer weet waar en wanneer dat was. Marsigny zal om vrijlating van zijn zieke cliënt vragen die op de ziekenafdeling van de gevangenis in Fresnes verblijft. Ramadan ontkent alle beschuldigingen. Hij zei Ayari alleen een keer op een congres te hebben gezien.

Haar klacht kwam in de nasleep van de beschuldigingen in de VS aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. Na Ayari heeft nog een aantal vrouwen klachten tegen Ramadan ingediend, onder wie een voormalige escortgirl en een vrouw die rechtsextremist zou zijn en die volgens Franse media in haar verkrachtingszaak ook tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over locatie en tijdstip.