Zoektocht naar verdwenen vliegtuig MH370 is dinsdag gestopt

Het bedrijf zou van de Maleisische overheid tot zeventig miljoen dollar krijgen als het vliegtuig binnen negentig dagen was gevonden. Dat is Ocean Infinity niet gelukt. Het bedrijf heeft niets gevonden.

Voordat Ocean Infinity aan de zoektocht begon, waren Australië, China en Maleisië al jaren bezig met het zoeken naar het wrak. Nadat stukken van het vliegtuig voor de Afrikaanse kust werden gevonden, werd besloten dat het beter was om te gaan zoeken in de Indische Oceaan.

Op 29 juli 2015 spoelde een stuk van de vleugel aan in het Franse eiland Reúnion, dat ligt voor de Oost-Afrikaanse kust bij Madagascar. In 2016 zijn ook stukken aangespoeld in Mozambique en Tanzania.

Die eerste zoektocht heeft ongeveer tweehonderd miljoen euro gekost, maar er werd niets gevonden. De zoekactie richtte zich vooral op het gebied tussen Kuala Lumpur en Peking, de route van de vlucht.

De Maleisische overheid heeft vorige week laten weten dat het niets ziet in een nieuwe zoektocht.

Rapport

De Maleisische minister van Transport Anthony Loke zegt dat het rapport over de verdwijning van de MH370 binnenkort wordt uitgebracht. Wanneer precies zei Loke niet.

Volgens de minister is het de bedoeling dat alles in het rapport komt te staan. "Er wordt niets aangepast of verborgen. We geven volledige openheid."

Vervolgen zoektocht

De Australische vicepremier Michael McCormack zegt dat de zoektocht alleen wordt voortgezet als er bewijs is dat er wrakstukken te vinden zijn. "Alleen als we een specifieke locatie hebben, gaan we weer zoeken. De zoektocht heeft op technisch vlak al het uiterste gevraagd."

Een woordvoerder van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken zegt niets over het voortzetten van de zoektocht. "We onderhouden nauw contact met de andere partijen betrokken bij de zoektocht."

Vliegramp

Op het moment dat het vliegtuig verdween op 8 maart 2014 zaten er 239 mensen aan boord. Veertig minuten nadat het vliegtuig was opgestegen, werd het contact verbroken. De vlucht was onderweg van Kuala Lumpur in Maleisië naar Peking in China.

De piloot had op een hoogte van tien kilometer contact op moeten nemen met de luchtverkeersleiding in Vietnam, maar dat gebeurde niet.

