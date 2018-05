President Keïta (73) van Mali gaat voor tweede termijn

Dat de president voor een tweede termijn zou gaan, werd vooraf al verwacht. Maar Keïta had zich daar zelf nog niet over uitgelaten. ''Ik stel mezelf kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 29 juli", zei hij op televisie. ''Ik vraag jullie om nog een keer in mij te vertrouwen."

Keïta wordt in hoofdstad Bamako geconfronteerd met groeiende politieke tegenstand. Inmiddels hebben meerdere mensen zich gemeld als kandidaat, van wie oppositieleider Soumaïla Cissé en voormalige minister van Financiën de grootste uitdager wordt. In 2013 verloor hij in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van Keïta.

In Mali strijdt het leger met hulp van internationale strijdkrachten tegen islamitische milities, die geregeld aanslagen plegen. Vooral in het noorden is het de vraag of de verkiezingen daar eerlijk kunnen verlopen.

