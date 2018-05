Belgische OM steunt oproep politievakbonden tegen gebruik van tasers

Er wordt gevreesd dat agenten die mensen verwonden of doden met een taser zullen worden vervolgd, omdat het gebruik van dergelijke stroomstootwapens in België wettelijk niet is geregeld.

In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wijzen de procureurs-generaal op het ontbreken van een wettelijk kader voor de tasers. Zij hebben daar "grote bezorgdheid" over.

Politievakbond ACV dreigt met een staking zolang de wet niet wordt aangepast. "Als een politieman morgen iemand velt met een taser en het slachtoffer overlijdt, dan zal die agent grote problemen krijgen", schrijft de bond.

"De agent maakt namelijk gebruik van een illegaal wapen. Niet alleen wij vinden dat, maar ook de procureurs-generaal. En zij beslissen over eventuele vervolging'', aldus een woordvoerder.

Ook vakbond NSPV hekelt het gebruik. "Als je iemand tasert met een hartafwijking dan zijn de poppetjes aan het dansen. Wij willen dat onze politiemensen goed ingedekt zijn." Het ministerie "bedankt het college voor zijn advies maar volgens ons is de huidige wet voldoende."