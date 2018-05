Amerikaanse oud-president George H.W. Bush (93) opnieuw in ziekenhuis

Een woordvoerder van de familie heeft het nieuws bekendgemaakt op Twitter. Daarin laat hij ook weten dat de oud-president "wakker en alert" is en geen ongemakken ervaart. Naar verwachting blijft Bush enkele dagen in het ziekenhuis in Maine.

De 93-jarige Bush heeft al langer problemen met zijn gezondheid. Zo werd hij een maand geleden opgenomen op de intensive care, omdat hij een ernstige infectie in zijn bloed had opgelopen. In 2017 moest Bush tweemaal in het ziekenhuis verblijven vanwege ontstekingen aan zijn longen.

Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 1993 in het Witte Huis en is de vader van George W. Bush, die later in zijn voetsporen trad. De jongere Bush was van 2001 tot 2009 president van de Verenigde Staten.

