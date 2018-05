Spanje haalt bijna zeshonderd migranten uit Middellandse Zee

De migranten waren afkomstig uit landen in Noord-Afrika en landen zuidelijk van de Sahara.

Na verkenningsvluchten met helikopters en vliegtuigen redden hulpverleners zaterdag circa 290 migranten van de boten waarmee ze de oversteek maakten. Zondag werden nog eens 250 migranten gered.

Enkele boten die bij de oversteek werden gebruikt, verkeerden in zo'n slechte staat dat ze kort na de reddingsoperatie zonken.

Het aantal migranten dat via Spanje Europa probeert te bereiken, is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2017 ging het om 19.000 personen, 182 procent meer ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt mogelijk doordat migranten steeds vaker de route via Libië naar Italië of Griekenland links laten liggen.

Begin dit jaar verklaarde het Europese grensagentschap Frontex dat het aantal migranten dat via de zee naar Spanje reist zal toenemen. Dit zou komen door het gebruik van snellere boten.

