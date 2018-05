Brandstoftekort Brazilië dreigt toe te nemen door nieuwe plannen staking

De chauffeurs protesteren tegen de hoge brandstofprijzen in het land en hebben wegblokkades opgeworpen. Vakbonden bij Petrobras willen dat topman Pedro Parente van de oliemaatschappij opstapt en dreigen 72 uur het werk neer te liggen.

Diverse autoriteiten kwamen zondag bijeen om te kijken naar mogelijke voorstellen die een einde kunnen maken aan de staking. De situatie is inmiddels zo erg uit de hand gelopen, dat in de miljoenenstad São Paulo de noodtoestand is uitgeroepen wegens brandstoftekort. Ook de voedsel- en afvaltransporten in het land lijden onder de acties.

In aanloop naar de gesprekken besloten chauffeurs in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de geblokkeerde wegen vrij te geven. Volgens lokale media slaagde Petrobas er vervolgens in om een aantal grote steden te voorzien van brandstof.

Economische crisis

De vakbonden willen ook dat Petrobas, dat voor de helft in handen is van de overheid, de dieselprijzen verlaagt. Verder willen ze dat de verkoop van bedrijfsonderdelen wordt gestopt. De desinvesteringen moeten het door een economische crisis getroffen Brazilië juist wat geld opleveren.

