Ierse tegenstanders abortus erkennen verlies referendum

Uit de exitpolls bleek vrijdag dat 68 procent van de kiesgerechtigden die dag ja had gezegd tegen aanpassing van de wet en liberalisering van de regels. De officiële uitslag wordt zaterdagavond verwacht.

Ruim drie miljoen Ieren konden vrijdag in een referendum stemmen over legalisering van abortus. Ze moesten zich uitspreken over liberalisering van een grondwetsartikel dat abortus nu vrijwel onmogelijk maakt.

De bevolking van Ierland heeft zich volgens Save The 8th, een campagnegroep tegen abortus, uitgesproken. "Uiteraard had ik graag gezien dat de uitslag anders was geweest", stelt John McGuirk, woordvoerder van de campagnegroep.

Twaalf weken

Lang was abortus een onderwerp dat voor veel verdeeldheid zorgde in het rooms-katholieke Ierland. Momenteel behoort de abortusregelgeving van Ierland nog tot een van de strengste in de Europese Unie.

Als uit de officiële uitslag blijkt dat het 8e amendement wordt ingetrokken, mogen vrouwen straks in de eerste twaalf weken van hun zwangerschap altijd een abortus krijgen. Na twaalf weken worden de regels weer strenger. Een abortus mag dan alleen nog als het leven van de moeder in gevaar is, of als de baby de zwangerschap niet gaat overleven.

Abortus is sinds 1861 strafbaar in Ierland. Het 8e amendement werd in 1983 na een referendum toegevoegd in de Ierse grondwet. De wet werd in 2013 aangepast. Vanaf dat moment is abortus alleen toegestaan wanneer het leven van de vrouw in gevaar is als de zwangerschap wordt voortgezet.

