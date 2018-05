Ierland kiest voor legaliseren abortus volgens exitpolls

Volgens Ipsos stemde 68 procent voor legalisatie van de wet, 32 procent van stemde tegen. Het stemgedrag van vierduizend stemmers bij 160 stembureaus werd bekeken door Ipsos, dat meldt dat de uiteindelijke resultaten zo'n 1,5 procent kunnen afwijken.

Een exitpoll van de Ierse omroep RTE komt met dezelfde cijfers. Daaruit blijkt 69,4 procent voor stemde, 30,6 procent stemde volgens RTE tegen.

Het referendum draaide om de vraag of het zogeheten 8e amendement, waarin staat dat het recht op leven van een ongeboren kind gelijkstaat aan dat van de moeder, moest worden teruggetrokken.

Het tellen van de stemmen begint zaterdagochtend. De officiële uitslag wordt zaterdagmiddag verwacht.

Nek-aan-nekrace

De peilingen voorspelden een nek-aan-nekrace. 40 procent van de Ierse kiezers was van plan "ja" te zeggen op de vraag of het amendement zijn tijd heeft gehad, terwijl 30 procent nee zou stemmen. Een vijfde van de kiezers gaf aan nog geen besluit te hebben genomen.

De Ierse omroep RTE zegt dat de opkomst van het referendum hoog is. Volgens de zender is de opkomst zelfs hoger dan die van het referendum in 2015 toen werd gevraagd om het huwelijk open te stellen voor homo's en lesbiennes. Toen kwam 61 procent van de kiezers opdagen.

Twaalf weken

Lang was abortus een onderwerp dat voor veel verdeeldheid zorgde in het rooms-katholieke Ierland. Momenteel behoort de abortusregelgeving van Ierland nog tot een van de strengste in de Europese Unie.

Als uit de officiële uitslag blijkt dat het 8e amandement wordt ingetrokken, mogen vrouwen straks in de eerste twaalf weken van hun zwangerschap altijd een abortus krijgen. Na twaalf weken worden de regels weer strenger. Een abortus mag dan alleen nog als het leven van de moeder in gevaar is, of als de baby de zwangerschap niet gaat overleven.

Abortus is sinds 1861 strafbaar in Ierland. Het 8e amandement werd in 1983 na een referendum toegevoegd in de Ierse grondwet. De wet werd in 2013 aangepast. Vanaf dat moment is abortus alleen toegestaan wanneer het leven van de vrouw in gevaar is als de zwangerschap wordt voortgezet.

