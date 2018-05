Drie gewonden nadat auto inrijdt op voetgangers in Portland

De vrouwen liepen op de stoep toen de auto hen raakte. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd, hun identiteit is nog niet bekend.

De dader ging er in de eerste instantie vandoor, maar werd enige tijd later opgepakt. Het gaat om een oudere blanke man, die zich bij zijn arrestatie niet heeft verzet.

Het incident gebeurde op het complex van de Portland State University in de staat Oregon. De politie kan nog niet zeggen of het een ongeluk of een opzettelijke daad betreft.

"Het onderzoek is nog in volle gang", aldus de agenten. Wel werd gemeld dat er ingeschat wordt dat er geen gevaar was voor de omgeving.

Amerikaanse media meldden dat er wordt gezocht naar een mogelijk vierde slachtoffer, die na het ongeluk met privévervoer is weggegaan.

