Ierland kiest met ruime afstand voor liberalisering abortuswet

Slechts 33.6 procent van de stemmers vond dat de abortusregelgeving onveranderd moest blijven. Het opkomstpercentage lag op 64 procent.

Het referendum ging om de vraag of het 8ste amendement moest worden teruggetrokken. Hierin staat dat het recht op het leven van een ongeboren kind gelijkstaat aan dat van de moeder.

Op een na hebben alle kiesdistricten gekozen voor verandering, laat The Irish Times zien. Alleen in Donegal, gelegen in het noordwesten van Ierland, stemden meer mensen (bijna 52 procent) voor behoud van de abortusregelgeving.

De regels die nu zullen worden ingevoerd, zijn soepeler. Zo mogen vrouwen in de eerste twaalf weken van hun zwangerschap ervoor kiezen om deze af te breken. Na twaalf weken mag een abortus alleen nog als het leven van de moeder in gevaar is, of als de baby de zwangerschap niet gaat overleven.

Grondwet

De regelgeving in Ierland omtrent abortus behoorde tot een van de strengste in de Europese Unie. Slechts bij hoge uitzondering, wanneer het leven van de vrouw in gevaar kwam als de zwangerschap werd voortgezet, mocht abortus worden gepleegd.

Abortus is sinds 1861 strafbaar in Ierland. Het 8ste amendement werd in 1983 na een referendum toegevoegd in de Ierse grondwet.