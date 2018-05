'Behandeling uitleveringsverzoek Kouwenhoven voor de vierde keer uitgesteld'

De advocaten van de Nederlander krijgen zo de tijd om nieuwe documenten te bestuderen die betrekking hebben op de zaak, bericht de Zuid-Afrikaanse nieuwssite Times Live.

Het is inmiddels de vierde keer dat de inhoudelijke behandeling van de zaak Kouwenhoven is uitgesteld. De vorige keer, op 20 april, gebeurde dit omdat de 75-jarige man een been had gebroken en hiervan moest herstellen.

De keren daarvoor boog de rechtbank zich nog niet over de zaak omdat de rechter wilde wachten op meer informatie, en omdat het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie (OM) nog geen formeel uitleveringsverzoek had ontvangen van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie.

Celstraf

Kouwenhoven woonde vrijdag voor het eerst sinds maart weer persoonlijk een zitting bij. Hij bleef vorige maand weg omdat hij een been had gebroken. De zakenman moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten vanwege illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee.

De Nederlander mag de afwikkeling van de zaak in vrijheid afwachten, maar de voorwaarden zijn inmiddels aangescherpt. Kouwenhoven moet zich voortaan drie keer per week melden bij de politie. Verder mag hij zijn huis alleen verlaten als hij daar medische redenen voor heeft of op zondag naar de kerk gaat. ''Hij is een erg gelovige man. Hij is katholiek'', zei de advocaat van de Nederlander volgens Times Live.