Spaanse premier wil geen vervroegde verkiezingen na motie van wantrouwen

De motie was ingediend vanwege een rechtszaak tegen twee partijleden van Rajoy, de Partido Popular (PP), over corruptie. De rechter in die zaak trok de verklaring van Rajoy in twijfel.

"De motie zorgt voor politieke instabiliteit in Spanje", aldus Rajoy in een persconferentie. "Dat kan Spanje niet gebruiken nu het eindelijk economisch beter gaat."

Gürtel

Donderdag bepaalde de rechter in de corruptiezaak, die bekendstaat in Spanje als de Gürtelzaak, dat de PP tussen 1999 en 2006 voordeel heeft gehad van de corruptie. Een voormalige secretaris van de partij heeft 33 jaar celstraf gekregen.

De hoofdrolspeler in de zaak is Francisco Correa, Gürtel is de Duitse vertaling van Correa. In 2007 werd hij aangegeven wegens verduistering door een vriend van hem, waarna de zaak aan het licht kwam.

In 2009 zijn de eerste aanhoudingen gedaan. Vanwege de omvang van de zaak heeft het onderzoek lang geduurd.

Correa zou samen met drie handlangers, onder wie de partijsecretaris van de PP, onder meer politici hebben omgekocht. Leden van de PP zouden tussen 2001 en 2005 ongeveer tien miljoen euro aan steekpenningen hebben ontvangen.

