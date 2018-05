Vijftien gewonden door bomexplosie restaurant in Canadese stad

Drie slachtoffers zijn zwaargewond. De politie zoekt naar twee mensen die verdacht worden van het plaatsen van de bom.

De ontploffing vond donderdagavond 22.30 (lokale tijd) plaats in het Indiase restaurant Bombay Bhel in Mississauga. Dat is een stad in de regio Groot-Toronto met ongeveer 700.000 inwoners.

Een woordvoerder van de politie zegt over onvoldoende informatie te beschikken om vast te stellen of het om terrorisme of een haatmisdrijf gaat.

"De daders zeiden niets", aldus de woordvoerder tegen CBC. "Ze liepen naar binnen, lieten de bom achter en gingen weer weg."

Bom

De politie kon niet zeggen of er nog meer explosieven bij het restaurant zijn gevonden. Ook konden ze nog niets zeggen over het type bom.

"Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere knallen hoorden die als pistoolschoten of vuurwerk klonken. We moeten eerst de bom analyseren voor we meer kunnen zeggen", zegt de woordvoerder tegen CBC.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!