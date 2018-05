Noord-Korea wil problemen met VS nog steeds oplossen

Volgens Gwan is het besluit van de Amerikaanse President Donald Trump om de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un af te zeggen niet wat de wereld wil.

"De aankondiging dat de top was afgezegd, kwam voor ons als een totale verrassing. We kunnen niet anders zeggen dan dat we het heel erg zonde vinden", zei de viceminister.

Een topontmoeting is volgens de verklaring van het Noord-Koreaanse regime noodzakelijk om de banden tussen de landen te herstellen. Het Noord-Koreaanse persbureau KNCA zegt dat Kim Jong-un er alles aan heeft gedaan om de top met Trump door te laten gaan.

De ontmoeting tussen de twee wereldleiders stond gepland op 12 juni in Singapore. Donderdag besloot de Amerikaanse president deze ontmoeting te annuleren vanwege de vijandigheid die hij voelde. "Ik keek ernaar uit om samen daar te zijn", schreef Trump in een brief aan Kim Jong-un.

'Uilskuiken'

Een ontmoeting leek hem echter niet gepast, omdat Noord-Korea de Amerikaanse vicepresident Mike Pence donderdag een "politiek uilskuiken" heeft genoemd. Dit gebeurde nadat Pence Noord-Korea had vergeleken met Libië. Trump liet wel direct weten uit te kijken naar een ontmoeting met Kim op een later moment.

De VS eist dat de Noord-Koreaanse leider onmiddellijk zijn hele nucleaire wapenarsenaal duurzaam en controleerbaar vernietigt.

Noord-Korea zei donderdag met het opblazen van tunnels in Punggye-ri een locatie voor kernproeven te hebben vernietigd. Dat gebeurde in de aanloop naar de inmiddels afgeblazen ontmoeting.

