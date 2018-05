Bokser Johnson krijgt postuum pardon na 'racistisch gemotiveerde veroordeling'

De wereldkampioen met een donkere huidskleur is in 1912 opgepakt en veroordeeld, omdat hij zijn blanke vriendin voor hun huwelijk naar een andere staat heeft meegenomen. Volgens Trump heeft het toekennen van het pardon een "fout in de Amerikaanse geschiedenis hersteld".

Johnson heeft in 1912 de zogeheten Mann Act overtreden. In deze wet stond dat vrouwen niet voor "immorele doeleinden" van de ene staat naar een andere gebracht mochten worden. In de VS is echter algemeen aangenomen dat de veroordeling racistisch gemotiveerd was.

Johnson werd in 1908 de eerste wereldkampioen met een donkere huidskleur in de klasse zwaargewicht. Deze titel heeft hij zeven jaar weten te behouden. In 1946 overleed hij als gevolg van een auto-ongeluk.