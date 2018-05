Duitsland heeft moeite met uitzettingen van asielzoekers

In de meeste gevallen waren de personen onvindbaar. Verder is er een groeiend aantal piloten dat weigert uitgewezen migranten aan boord te nemen.

Volgens Duitse media werden in het eerste kwartaal van dit jaar 5.548 asielzoekers weggestuurd. In 4.752 andere gevallen kon de uitzetting niet worden uitgevoerd. In 75 daarvan waren asielzoekers geweigerd door piloten. Over heel 2017 gebeurde dat 314 maal terwijl in 2016 139 personen niet aan boord werden genomen.

De piloten weigeren de migranten mee te nemen vanwege agressief en gewelddadig gedrag. Bij de politie vindt deze houding weinig begrip. Volgens een woordvoerder is er geen gevaar omdat elke asielzoeker wordt begeleid.

