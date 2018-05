Nederlander op verdenking van terrorisme vast in Irak

Wel zegt het ministerie "een vinger aan de pols te houden". De identiteit van de man is onbekend.

Nederlanders die in het buitenland in de problemen raken, kunnen vragen om hulp van ambassades en consulaten. Het valt echter nog niet te zeggen of de man een beroep op de consulaire bijstand heeft gedaan.

De man is voor zover bekend de enige Nederlander die op verdenking van terrorisme vastzit in Irak.

Doodstraf

Dinsdag werd een uit België afkomstig lid van Islamitische Staat nog ter dood veroordeeld, omdat hij voor de terroristische organisatie zou hebben gevochten.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, heeft de Iraakse autoriteiten gevraagd de straf om te zetten in een levenslange gevangenisstraf. Het is niet bekend of dit verzoek zal worden ingewilligd.

Irak heeft speciale rechtbanken voor mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de terreur van IS. Deze processen zijn vaak erg kort en leiden doorgaans tot een levenslange celstraf of de doodstraf.

